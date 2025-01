RADIO EN VIVO

' No es que no se va a pagar la cuota, sino que ARBA va a tener que reajustar las cuotas a lo que determine el juez'

Así lo indicó la productora agropecuaria azuleña Cristina Boubee, una de las que llevó adelante la acción de amparo para retrotraer el valor del Inmobiliario Rural a la que la justicia ha dado lugar.