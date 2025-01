“Con Ferro se ha hecho un clásico muy lindo de jugar”

Leonardo Vítale, referente “chaira”, habló en la previa al partido del Domingo. “Son partidos que se ganan en detalles, hay que trabajar mucho en la concentración” remarcó Vítale. El marcador de punta también mencionó que sacar un buen resultado en la ida es muy importante porque Racing de local se hace muy fuerte porque hay más espacios para jugar, también lamentó la ausencia de Gonzalo Izaguirre y no descartó que puedan jugar con cinco defensores, “aunque es prematuro decirlo porque aún no hemos hecho practica formal de futbol” dijo.