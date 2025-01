Religión: con el Bautismo de Jesús, culmina el ciclo de la Navidad

Por Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

Jesús situado en un tiempo y en un lugar…El texto del Evangelio (Mateo 3:13-17) comienza con una nota geográfica: Jesús va de Galilea al Jordán para hacerse bautizar por Juan el Bautista. En su camino, Jesús no se declara el Mesías, no predica, sino que se sitúa con la gente queriendo ser bautizado y mostrando su solidaridad con el pueblo pecador. Jesús no se aísla, sino que sale al encuentro de los hombres, aunque estén marcados por la herida del pecado; y se compromete por ellos, como se comprometió haciéndose hombre en el seno de María.

Jesús reconocido y presentado por el Padre…. La elección de Jesús es confirmada por la apertura de los cielos, por el don del Espíritu y por la voz del Padre que sella la misión de Jesús: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». (…) En Jesús, Dios Padre señala al hombre nuevo, al amado en quien se complace. Es como si dijera: "En ti soy feliz, estoy orgulloso". Una felicidad que, en cualquier caso, está presente en cada uno de nosotros, porque cada uno lleva en sí mismo la huella de Dios, al estar hecho "a su imagen y semejanza" (Jn 1,26); un sello que nadie podrá borrar jamás. Cada uno de nosotros nos convertimos en hombres y mujeres nuevos en la medida en que aprendemos a reconocer la vida como un regalo de amor y vive de este Amor.

Con Jesús somos una nueva creación … “Cuando somos bautizados, esta vocación eterna se verifica efectivamente, verdaderamente: somos una nueva creación. Participamos de la “gran dignidad” de ser hijos de Dios en el Hijo Unigénito. El bautismo es el mayor regalo que hemos recibido y que hoy, como cada día, debemos renovar”. (…) “… los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos, en el ámbito donde vivimos, de la alegría de la salvación”. (Papa Francisco).