“Me da mucha tristeza porque los cambios que fueron realizados en esta ley de etiquetados fueron modificados sin evidencia científica”

La nutricionista Marcela Guerrero se expresó en Lu32 sobre diversos temas, habló sobre la modificación de la ley de etiquetado, la importancia de la hidratación en este verano, el consumo de frutas y verduras en los niños y también dio su opinión sobre una estadística que indica que más del 90% de las personas sufren discriminación corporal durante el verano.