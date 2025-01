“Ferro es un equipo ordenado, tiene jugadores de experiencia y jerarquía”

Diego Córdoba, autor de aquel gol que le dio a Ferro el ascenso al Argentino B en la Pcia de Formosa, dialogo con Radio Olavarría en la previa al partido del Carbonero frente a Costa Brava de La Pampa. “El grupo está muy compacto, hablé con Pocho y me dijo que están muy unidos, se nota un clima muy positivo. Esta bueno de que todos estemos pendientes de quien va a ser el árbitro y que no haya nada que pueda opacar el partido” dijo Córdoba.