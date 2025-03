Con una audiencia urgente, buscan resolver la situación con los despidos en Cerro Negro- LOSA

El delegado regional del Ministerio de Trabajo se refirió a los despidos de trabajadores de Cerro Negro y confirmó que habrá una audiencia para tratar de resolver la situación junto al gremio y la empresa. “Vamos a intentar buscar una solución”, dijo el Dr. Lucas Miriuka.