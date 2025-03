“Tu foto Olavarría surgió para reflejar lo que pasa en la calle, genuino y sin caretas”

Emma, el creador de la página de Instagram que es furor en la ciudad, visitó los estudios de Lu32. Nos contó cómo nació “Tu foto Olavarría”, como maneja la repercusión que hoy tiene en la ciudad y lo que fue haber vivido la experiencia de estar en Bahía Blanca, llevando una colecta que nació en forma genuina y espontánea, luego de la inundación.