“A pesar de la prevención, sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer”

En el marco de la campaña nacional de prevención del cáncer de colon, LALCEC Olavarría lleva a cabo controles en su sede de la calle Mitre. “Es una enfermedad fácilmente detectable por un estudio”, explicó el Dr. Blando y remarcó la importancia de realizarse los controles para evitar riesgos.