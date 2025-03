Radio Universidad Olavarría llegó al streaming

Fue un trabajo coordinado con varias áreas de la UNICEN, luego de la presentación que realizara la licenciada Yanela Alves el año pasado, al asumir la coordinación de la emisora. En diálogo con LU32, la periodista explicó la importancia de contar con la herramienta, para que se destaque la formación de los estudiantes.