“Le aumentaron los ingresos en más de 100 puntos y sin embargo terminan con déficit”

Hilario Galli, presidente del bloque PRO-ERF, apuntó contra el superávit presentado por el Ejecutivo Municipal, denunció que este se debe en su totalidad a la venta de la calle a Loma Negra a fines del año pasado, remarcó la falta de inversión en obra pública y el desconcierto respecto a los gastos municipales.