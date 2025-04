Comenzará un Programa de Calidad y Seguridad de Pacientes

Wesner, junto al subsecretario de Salud Médica y director del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” Fernando Alí, la subsecretaria de Administración María Emilia Castro, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Florencia Lestrada, la subsecretaría de Recursos Humanos y Planificación Natalia Álvarez, e integrantes del Consejo de Salud, llevaron a cabo no sólo la presentación de la propuesta sino también del equipo que estará a cargo de las jornadas.

“Es importante primeramente encontrarnos y encontrarnos en el ámbito de salud. Nosotros venimos invirtiendo en salud, y cuando digo esto hablo de todos los aspectos, no solamente de lo que se ve o nos encontramos en el hospital, como lo puede ser una aparatología con el plan trienal de inversión que llevamos ejecutando, sino que es importante el recurso humano”, expresó Wesner.

En ese sentido, añadió que el objetivo “fortalecer y minimizar el margen de error. El programa tiene no solo como centralidad al vecino, que me parece que es necesario centrarnos en eso, pero también cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la salud”. “Mejorar la calidad profesional y laboral, teniendo como centralidad a quienes son usuarios del sistema de salud, llamémosle paciente, es importante poder conjugarlo en algo que cuida la población, que nos cuida nosotros en esas decisiones que tomamos a diario”, agregó.

“Este programa de gestión integral de seguridad del paciente, de seguridad de los vecinos y vecinas de Olavarría, usuarios del sistema de salud, para seguir trabajando por un sistema de salud más robusto, por un sistema de salud que vamos potenciando con recursos. Es complejo, es un desafío de todos los días, ustedes lo saben bien, pero no nos quedamos quietos, tratamos de ir para adelante y de ir fortaleciendo, no solamente en la aparatología, en la reparación, en reformas, en infraestructura, sino desde lo más importante que tiene el sistema de salud que son ustedes y los queremos cuidar”, concluyó Wesner.

El Programa tiene como objetivo central incorporar una disciplina y protocolos de seguridad en la asistencia sanitaria. En ese sentido, se busca potenciar y optimizar los canales de comunicación, de reportes de eventos, como así también de metodologías de trabajo en todas las áreas vinculadas con el servicio de salud. Se trata de un Programa de Gestión Integral que tiene como meta consolidar un hospital o centros de atención primaria mucho más seguros.

“Todo esto tiene que ver con toda la vida hospitalaria, que no solamente es el contacto que tenemos con el paciente. Es cómo podemos hacer para cuidar más al vecino, al paciente, y tener más calidad en atención, que no tiene que ver con las competencias profesionales, sino con procedimientos institucionales. Es decir, esto no hace a cada uno de ustedes, pero nos hace el hospital como institución”, expresó el director del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” Fernando Alí.