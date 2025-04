Investigan una posible estafa en una venta de vacunos por más de $ 260 millones

Foto descriptiva

La Dra. Paula Serrano está a cargo del caso en el que se investiga una posible maniobra defraudatoria en la venta de vacunos, que fueron entregados en otra provincia, pero no se pagaron. Por ahora, es la primera denuncia, aunque no descartan que haya más en las próximas horas.