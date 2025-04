Feria en IDEO para ayudar y ayudarse

Este jueves IDEO organiza una feria de calzados para niños y adultos a precios muy accesibles, con el objetivo de reunir dinero para que la entidad pueda afrontar los gastos. En la actualidad tienen una matrícula de 86 alumnos. “Tenemos una linda proyección 2025”, afirmó su directora, Maitén Arrondo.