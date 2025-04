Antivacunas: "Generaron una pérdida de conciencia respecto a la vacunación"

Al aire de LU32, el médico pediatra Gastón Seambelar, dedicó unos minutos a responder consultas sobre su rol profesional. Además, reflexionó sobre el uso de la tecnología como herramienta de diagnóstico, del peligro de la información no chequeada que se difunde en redes sociales y de la importancia de la vacunación.