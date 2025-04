"Uno lo que quiere es construir puentes, no ofrecer utopías"

A raíz de la charla abierta que brindará este sábado 12 de abril en Olavarría, el profesor Eduardo Sotelo, referente nacional en neurodiversidad, dialogó con LU32 acerca de los desafíos que implica la inclusión de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas argentinas.