"El sentido de pertenencia viene de los valores que uno tiene"

En el marco del 79° aniversario del Nacional, Julio Colombo, vicedirector de la institución, se refirió a los festejos que tendrán lugar en la escuela durante la mañana de este viernes. Además, reflexionó acerca de la razón detrás del fuerte sentido de pertenencia que tienen los estudiantes y ex estudiantes con la EES N°6 y dijo que tiene que ver con los valores compartidos.