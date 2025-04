"Mi visión está en riesgo"

En diálogo con LU32, Cesar especificó “tengo una patología de nacimiento, que con el pasar de los años, y a falta de los tratamientos necesarios mi visión fue empeorando. Eso me llevó a buscar soluciones, lo que me hizo saber que era peor de lo que pensé”. Con un incansable espíritu, comenta que en Mendoza, encontró una posible solución “con 2 cirugías en cada ojo, con resultados garantizados, puedo revertir la situación”. Adentrandose en la condición que pone en riesgo su visión, el jóven contó que convive con “síndrome de marfan, derivó en una caída de mis cristalinos, tengo miopía tengo 19 dioptrías. Mi profesión colaboró en que el deterioro sea mayor”. “La cirugía es una reconstrucción de la retina y se me va a colocar un lente intraocular con forma ovoide, que no es el clásico que se usa en estas cirugías. Para las dos cirugías más las prótesis, tengo que juntar 20 mil dólares”, aclaró Irigoyen. Por tal motivo está en busca de la solidaridad de la región, a través de la colaboración a voluntad de la gente. Entre otros recursos, han creado un evento en el Barrio Provincias Unidas, específicamente en la intersección de buchardo y santa cruz. Un lugar donde se va a compartir música, arte en vivo y percusión. Además, “para aquellos que quieran colaborar de otra manera tenemos una rifa, varios emprendedores donaron premios para sortear; y una cuenta de mercadopago donde se puede transferir directamente” aclaró Cesar. Por último invita a la comunidad a que pasen por sus redes donde “pueden ver todo el proceso y formas de colaborar”.





