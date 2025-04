En pocos días, la Virgen de la Loma tendrá un cinerario

Mariela Zavaleta forma parte de un grupo de colaboradores de la Parroquia Monte Viggiano y junto a ellos trabajó estos últimos meses en la concreción de un cinerario para la Virgen de la Loma. El próximo viernes se va a inaugurar con motivo de la peregrinación.