‘Más allá de lo que decía el decreto, estaba la esperanza que no sigan las retenciones’

Foto: Noticias de Gipuzkoa

Lo consideró Carlos Etchepare, ex director de Canal Rural y analista de granos de la señal. Recordó que el decreto mencionaba la fecha, pero ‘sonó feo’ el que lo recuerde un día como este lunes. “El productor corre los riesgos haciendo lo que cree con la mercadería, que es de él” manifestó.