Vouchers educativos 2025: Cuándo comienza la inscripción y cómo será

A partir del 21 de abril se abren las inscripciones para los vouchers educativos 2025, orientados a familias que envían a sus hijos a colegios de gestión privada pero que reciben subvensión del Estado. El Secretario Ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, Martín Zurita, explicó al aire de LU32 qué hay que tener en cuenta a la hora de inscribirse y cuáles son las novedades en este segundo año.