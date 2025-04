Reunión de la Mesa Agropecuaria: 'Hay que dedicarse a acomodar los caminos'

Destacando el trabajo que realizan junto al Ejecutivo, José María Ortiz, expresidente y actual Secretario de Sociedad Rural de Olavarría habló sobre el resultado del último encuentro que tuvo como protagonista la recaudación de la tasa rural y el estado de los caminos rurales.