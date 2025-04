La Comisión por la Memoria denunciará a los oficiales de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica

Tras la denuncia por maltratos y violencia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, este lunes se celebra una audiencia donde se aborda el habeas corpus presentado por el organismo. Al aire de LU32, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, brindó detalles sobre lo ocurrido.