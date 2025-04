Ante los hechos delictivos de los que fue victima, se mostró "asombrado" y justificó: "Era una zona completamente tranquila, pero en los últimos dos meses he tenido dos hechos y me he enterado también que hubo otros que no se han denunciado".

En este sentido, recordó su paso por la Sociedad Rural y la insistencia, hacía el productor, para que realicen las denuncias correspondientes frente a los abigeatos ya que "es la única manera en que se pueden llegar a descubrir los casos porque la policía puede actuar y saber la gravedad del problema que estamos teniendo". Al mismo tiempo, denunció que este escenario se agrava porque "hace varios meses que Recalde no cuenta con un móvil propio".

En este sentido, profundizó: "Hay un montón de cosas que están pasando que estamos incitando cada vez más a que la gente se venga a la ciudad, que no quiera permanecer en estos lugares porque cada vez tienen menos servicios. Tenemos que tratar de, de la manera lo posible, de tratar de darle lo mínimo indispensable".

Otro de los temas abordados durante el diálogo con "Aquí estamos" tuvo que ver con las retenciones. "Sigo sosteniendo como defensor de los productores que es un mal impuesto las retenciones. Desde que fueron creadas, le sacaron al sector productivo, y eso es, al interior del país, 200.000 millones de dólares, que no se ven reflejados en ningún lado. La realidad es que la retención tiene que entrar a desaparecer, pero bueno, evidentemente todos los gobiernos necesitan de ese dinero extra que aporta el campo para seguir sosteniendo la economía".

En el plano local, haciendo referencia a la asamblea de este jueves para cambio de comisión de la Sociedad Rural y haciendo alusión a los trascendidos sobre su vínculo con la institución gremial, apuntó: "La verdad que tuve algunas diferencias, últimamente con la sociedad rural decidí no renovar este año, voy a continuar con mi actividad como concejal, y bueno, veremos el año que viene, cuando yo termine mi mandato, veremos si seguiré activo en la parte del sector del campo".

Proyecto de georreferenciación de tranqueras

"Este es un proyecto muy lindo, se ha hecho un buen trabajo de georreferenciación en el gobierno de Ezequiel Gali, y nosotros con una ordenanza decidimos ponerle forma un poco a eso para que se pueda implementar. Estamos hablando que la ordenanza se aprobó por unanimidad a principios del 2023, o sea que estamos en el 2025, agarró el último año del gobierno de Ezequiel, empezó también el gobierno de Maximiliano Weiner, y todavía el proyecto está a la deriva".

En este escenario, siguió: "La última noticia que tenía es que habían mandado a cotizar para hacer las placas identificatorias en los campos, eso todavía no ha pasado, pero a mí lo que más importa también, aparte de las placas, es que el sistema sea dado a conocer para los productores y para todos los que están en referencia al sector rural".

Al tiempo que agregó: "Este es un sistema muy importante que hoy no lo tenemos en cuenta, pero el día que pase algo grave en un campo y una ambulancia no llega a tiempo porque no encuentra el campo, nos vamos a acordar de que el sistema todavía no está terminado".

Panorama nacional

Sobre el cierre apuntó al escenario nacional ganadero: "La salida del crecimiento de producción de carne va a tardar siempre por la exportación, hoy Argentina tiene un mercado interno que está consumiendo alrededor del 65% de exportación, hoy el argentino ha cambiado su forma de consumir proteína, ha dado lugar al pollo y al cerdo, lo que antes se consumía que eran alrededor de 70 kilos de carne vacuna, se está consumiendo cerca de 45 y en total de todas las carnes se están consumiendo 120 kilos".

Sobre esto, señaló: "Hay que mirar la exportación que le va a producir ingresos de dólares al país que tanto lo necesita y son mercados completamente distintos, lo que se consume en el mercado interno es distinto de lo que se exporta, así que obviamente que sí, tenemos que fomentar de alguna manera un plan a largo tiempo y que trascienden los gobiernos para crecer en producción, hace 30 años o 40 años".

"Brasil tenía la mayor cantidad de cabezas de ganado que Argentina y hoy nos ha triplicado, eso fue en base a un proceso de trabajo de transformación, nosotros no lo hemos hecho y hoy estamos siempre en la misma cantidad de cabezas, inclusive ahora tenemos un millón y medio de cabezas menos que el año pasado, la verdad es que hay que trabajar mucho y seriamente. Los trabajos se van a generar en base a que crezca la producción, a ver si nosotros empezamos a producir más, crecemos en cabezas, eso va a generar trabajo obviamente porque va a haber más frigorífico, va a haber más filo, va a haber más movimiento de camiones con más cantidad de hacienda, va a haber más impuesto de guías en animales, que hay más cantidad de animales, pero tenemos que crecer en cantidad de cabezas para eso", cerró.