"Ante la duda, dejar a los hijos en casa"

En su columna habitual de los miércoles, el médico pediatra Gastón Seambelar respondió las consultas de los oyentes de LU32. En esta ocasión, se refirió a la aparición de los primeros casos de gripe, cómo proceder ante la aparición de síntomas en niños y adolescentes, y cómo cuidarlos de cara al invierno y al resto del otoño.