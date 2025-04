Se renovó la mitad de la comisión directiva de la Sociedad Rural

El presidente de la entidad Daniel Ayasaguer habló con Lu32 en la previa de la Asamblea que se desarrolló este viernes en la Sociedad Rural, que determinó la renovación de parte de la comisión. Detalló algunos de los nuevos nombres que aparecerán y aseguró que ‘hay que defender los intereses del productor agropecuario’. También mencionó que la Sociedad cuenta con más de 400 socios.