Preocupación por falta de cobro de becas de trabajadores con discapacidad

Las mismas son percibidas por quienes asisten a los diferentes talleres que hay en la ciudad. Las autoridades están preocupadas por la falta de cobro de becas por parte de Nación y las que llegan de Provincia son muy bajas, indicaron. Desde “Juntos por Vos” manifestaron que durante el último año la situación se agravó muchísimo.