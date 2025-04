Supermercados mayoristas lanzan su primer Black Week

Entre el 19 y el 25 de mayo se llevará a cabo la "Black Week Mayorista", una semana de descuentos especiales en productos como alimentos, bebidas, artículos de higiene, perfumería y limpieza. El objetivo es el de incentivar el consumo, y abarcará todo el territorio nacional. Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, brindó al aire de LU32 detalles sobre esta iniciativa.