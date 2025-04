" El apagón en España fue un shock que hizo que se parara literalmente el país"

Así lo dijo Federico Stebelsky al evaluar lo sucedido con el colapso eléctrico que afectó a ese país y a otros de Europa el último lunes. Aseguró que aún no se conoce exactamente cuál fue el motivo del incidente y no se descarta que pueda volver a ocurrir.