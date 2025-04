Buscan poner énfasis en la vacunación

El Dr. Gastón Seambelar, pediatra, se expresó en la columna de los miércoles en Entre Amigos, acerca de la Semana de la Vacunación de las Américas. Más allá del sarampión, cuyos brotes se registran en el Área Metropolitana, hay que vacunar niños y niñas contra la gripe, manifestó.