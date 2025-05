Alquileres: "La similitud que vemos es con la dictadura"

"El problema de la inquilinización sucede en las sociedades de todo el mundo. El problema es que en otros países existe un Estado que regula esos alquileres", señaló Sofía Acosta, periodista y locutora nacional, co autora del trabajo de investigación que se presenta en la charla abierta "El sueño de la patria propia. La pesadilla de ser inquilinx", la cual se presentó en el Aula 5 de la Facultad de Ciencias Sociales.

En el trabajo, Sofía Acosta, Camila Berrondo, Luciana Cerna y Celeste Destefano llevaron adelante un diagnóstico, mapeo y seguimiento acerca de quiénes son los principales actores involucrados en la derogación de la Ley de Alquileres en Argentina, la especulación inmobiliaria y el problema de acceso al alquiler. Realizar esta investigación requirió recolectar y procesar datos de distintas épocas de la historia argentina, y que provienen de diferentes disciplinas de la ciencia (como la comunicación social y el periodismo, el marketing, el fotografía y el diseño gráfico) y de diferentes instituciones de la Ciudad de Buenos Aires.

"Nosotros la similitud que vemos es con la de la última dictadura. Durante nuestro gobierno actual de Javier Milei, anunció un decreto de diez puntos. Entre los principales puntos, el segundo, estaba la derogación de la ley de alquileres. Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura militar, también estableció puntos para desregular la economía y entre ellos la derogación de una ley de alquileres que existía. El speech en ese momento era 'alquilar es elegir', vos tenés la libertad de alquilar lo que quieras", comparó Sofia Acosta.

"Antes la vivienda era pensada como un derecho establecido en la Constitución, pero a partir de la dictadura se empieza a pensar la vivienda como un negocio donde uno puede invertir y obtener una ganancia. Eso nos pareció interesante, el paralelismo y las similitudes en relación a la desregulación de los alquileres y cómo quedamos desprotegidos quienes alquilamos frente a los propietarios", señaló Acosta.

"Es una lucha que incluye un montón de gente en el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay una tasa muy elevada de personas que se alquilan, incluso en los últimos años se fue incrementando", puntualizó la periodista.

"La cuestión de alquilar, de vivir en un departamento, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, hace que, por un lado, no te conozcas, que no haya una comunidad, que no sepas quiénes son tus vecinos, y por otro lado afecta también la cuestión de la identidad. Uno tiene su barrio de pertenencia, pero si te vas mudando, no terminas de acostumbrarte a un lugar, y eso hace que no te sientas identificado con ese lugar, porque justamente estás moviéndote todo el tiempo", reflexionó Acosta.

"Fue un trabajo muy amplio, pero interesante, porque vas aprendiendo y conociendo, y también formándote como inquilino, en cuáles son tus derechos respecto del alquiler", concluyó Sofía Acosta, periodista y locutora nacional.