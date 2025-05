Tocó fondo y renació: hoy dirige una empresa propia

Al aire de LU32, Franco Bovone narró su historia de vida. Se centró en su experiencia con el consumo problemático, y cómo logró encontrar la fortaleza para salir adelante incluso en los momentos más difíciles. En la actualidad, Bovone está al frente de Point Web, una empresa dedicada a la creación y rediseño de la imagen digital de pymes y empresas.