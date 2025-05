Wesner: ‘Mejor que decir es hacer’

El Jefe Comunal dialogó con la Unidad Móvil de LU32 este jueves, al concluir el acto de inauguración del jardín maternal “Las Lomitas”. El mismo, ubicado en calle Pte. Yrigoyen al 1195 casi Antártida Argentina, es el primero en la localidad y el número 13 del distrito.