RADIO EN VIVO

'Hay habilidades que se deben enseñar de base'

Carina Caro, profesora de Filosofía y Doctora en Ciencias de la Educación, se expresó en Lu32 en relación a los resultados de las Pruebas Aprender, que arrojaron que el 55% de niñas y niños en tercer grado no alcanzan los niveles deseados de lectura. Aseguró que se necesitan tener ambientes alfabetizadores desde temprana edad y destacó el rol de la familia en la formación. Además, se refirió a las nuevas modalidades de dar clases, así como la relación de docentes y estudiantes con la tecnología.