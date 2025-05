Continúan las gestiones para un Mercado Bonaerense fijo en Olavarría

El Jefe de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio Provincial, estuvo en la ciudad, en el marco de una nueva edición de la feria, que se desarrolla, hasta las 15, en el Parque Avellaneda. Destacó este tipo de iniciativas porque ayudan a las puntas de la economía alimentaria: el productor y el consumidor.