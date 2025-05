El programa Coordenadas se expuso en Olavarría

Se trata de una jornada que convocó a unos 260 chicos y chicas del último año de ocho escuelas secundarias locales, que llegaron hasta el CEMO para escuchar, hacer preguntas e interiorizarse de lo que pueden hacer a partir del egreso. La unidad móvil de LU32 dialogó con Julio Benítez, jefe distrital de educación; Adrián Pagani, director del COPRET; Juan Cruz López, referente territorial de la Región XXV y Bernardo Baldino, enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio.