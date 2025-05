Quieren una ‘transformación’ en la Facultad de Ingeniería

La profesora Bettina Bravo encabeza una fórmula, junto con el Dr. Gastón Barreto, que busca conducir los destinos de la Casa de Altos Estudios, en la elección que se desarrollará a fines de mayo. Indicó que el grupo de trabajo conformado, con el que ya se han presentado a elecciones de otros claustros, ha detectado dos grandes zonas para intervenir.