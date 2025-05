El ex Nacional reinició el Laboratorio Solidario

Esta vez, los estudiantes compartieron la experiencia con alumnos y alumnas de la Escuela Primaria 51. La unidad móvil de LU32 estuvo en el edificio de Sáenz Peña y Brown, donde se expresó el vice director, Julio Colombo, que destacó el papel de las docentes del área de Ciencias Naturales, que enviaron la propuesta.