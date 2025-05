Secundaria 8: solicitan modificación de normas e involucramiento de autoridades y familias

En diálogo con Radio Olavarría, la delegada de UDOCBA, Albalía Benito, se expresó luego de haber participado de una reunión en la Ex Comercio con las autoridades educativas y docentes de la institución. El planteo, especificó, viene por los cambios reglamentarios.