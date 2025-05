RADIO EN VIVO

Luego del hecho de violencia acontecido el miércoles 14 de mayo, y en el marco de la convocatoria docente de este lunes, Gustavo Galli, Director Provincial de Educación Secundaria, brindó al aire de LU32 su visión respecto a la problemática.

"En la escuela se viven unos valores que están por encima de los valores que se viven en la sociedad, en la calle. Y esto se debe también al trabajo de todos los docentes, los directores, que trabajan justamente para que se imponga otro tipo de vínculo, que no sea el insulto que está siempre a los labios, que no sea la humillación, que no sea la agresión, que no sea sobre todo entender que el que es distinto a mí no es mi enemigo", destacó el director provincial.

"Hoy hay una una percepción de que no podemos convivir siendo plurales, no podemos convivir con el desacuerdo, no podemos convivir con aquel que no hace las cosas como yo quiero, y el conflicto se traduce en violencia. También es verdad que cuando esto surge o se multiplica desde discursos que tienen mucha amplificación pública por quien los dice, a veces son las propias autoridades. Es muy difícil discutir con los estudiantes, la escuela como territorio de paz, mientras se insulte, se agravie permanentemente en la vida cotidiana, pero vuelvo a decir, las escuelas lo trabajan", expresó Galli.

"En las escuelas, como en todos lados, hay conflictos y va a seguir habiendo conflictos. En una familia hay conflictos, en un lugar de trabajo hay conflictos, porque el conflicto en sí no es malo. Lo malo es resolverlo de forma violenta", puntualizó Gustavo Galli.

"Muchas y muchos docentes, casi todos los docentes, todo el tiempo, intervienen en esos conflictos. No hay más situaciones de violencia, justamente porque los docentes están presentes interviniendo, y esto hay que reconocerlo, porque muchas veces se habla de qué hizo el docente. Bueno, hay permanentemente intervenciones, diálogos, charlas, trabajo, puesta de límites, porque también hay que reponer el límite, en una sociedad que vive cada vez más, pareciera al margen de la ley, lo que necesitamos es instaurar la ley y la escuela es el lugar para eso", señaló el director.

En relación al origen de estos conflictos que a veces derivan en episodios de violencia, Galli dijo que muchos surgen en las redes sociales, pero “toman cuerpo” en la escuela. "La mínima cantidad se produce dentro de la escuela, en general sabemos que hoy hay una cantidad de conflictos importantes que suceden a través de las redes sociales, que suceden a través de la virtualidad, pero después toman cuerpo en el encuentro de los estudiantes, y los estudiantes se encuentran en la escuela, ¿no?", informó el director.

"El tiempo de la escuela es un tiempo recortado, acotado en la vida de los estudiantes, que son cinco horas, respecto a otro montón de horas antes. Los chicos están 5 horas en la escuela y diecinueve fuera de la escuela todos los días", aclaró Galli, en relación a que muchos de los conflictos que derivan en violencia dentro de las instituciones educativas se originan en los barrios, los boliches o las redes sociales.

"Los docentes necesitamos, la escuela necesita una presencia adulta referente. Los chicos necesitan cada vez más referentes, la escuela necesita adultos que más allá del horario escolar se constituyan como referentes. Que pongan límites en las casas, adultos que reafirmen la autoridad de los docentes, la autoridad de la escuela, que no la erosionen. Adultos que se acerquen a la escuela para colaborar y ser corresponsables de la educación de los chicos", concluyó el Director de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Galli.