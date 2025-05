Comenzó la 82° Expo Angus de Otoño en Palermo y Silvio Baiocco la cubrirá para LU32

La tradicional exposición de otoño se desarrolla desde hoy hasta este viernes 23 en el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina. Alrededor de 500 cabezas se reunirán para ser juradas, según adelantó el reconocido cronista agropecuario en Entre Amigos. India, el primer ejemplar en llegar a la Expo.