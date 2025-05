Anuncian el precio de la vacuna antiaftosa que importará el laboratorio Tecnovax

Según explicaron en una breve conferencia de prensa realizada en la 82° Expo Angus de Otoño en Palermo, de la que fue parte el enviado especial de Lu32 Silvio Baiocco, costará 60 centavos de dólar y estará disponible en los próximos meses. Se aclaró que primero deben aguardar por la autorización de SENASA, que no demoraría más de 30 días. El CEO del laboratorio, Diego Latorre, brindó más detalles al respecto.