"El Cine Argentino siempre fue menospreciado. Sin embargo tenemos un patrimonio riquísimo"

Lo dijo Sebastián Magallanes, comunicador y Director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría. La entrevista se realizó en el programa "Vivo la Tarde" en la previa del Día Nacional del Cine Argentino que se celebra este viernes 23 de Mayo.