Actualidad del Concejo: nuevo digesto, recinto y rechazo ‘político’ de la rendición

El titular del Cuerpo, Guillermo Santellán, se expresó en Radio Olavarría este lunes, tras haber dado a conocer un nuevo sistema de Digesto, abierto a toda la comunidad. Destacó la recuperación del espacio en el CEMO para que funcione como recinto y manifestó que los ediles no la citaron, cuando fue consultado por la falta de exposición de la Jefa de Gabinete.