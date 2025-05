Marcelo Petehs: ‘Es mala administración o falta de gestión’

El concejal del bloque Por Más Libertad, estuvo en LU32 y comentó el por qué de la desaprobación de la rendición de cuentas 2024 por parte de su espacio. Reclamó más obras, sobre todo hídricas. También se refirió a cuestiones políticas y electorales que se vienen en las próximas semanas.