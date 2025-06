‘El desafío en el 2015 era lograr que los femicidios se dejaran de ver como hechos aislados’

También en el marco del décimo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, María Eugenia Iturralde, Doctora en Comunicación y Capacitadora de Ley Micaela, reflexionó al aire de LU32 acerca del estado de la lucha que inició aquel 3 de junio de 2015.