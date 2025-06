Bocagni: "La nuestra es una lista nueva, renovadora"

Bocagni hablo en 1160 y confirmó su postulación a presidente del AMCO (foto APTP)

Michael Bocagni se postuló a presidente del AMCO, institución que está viviendo momentos difíciles y se encuentra acéfalo. El piloto de la Clase 1 del Turismo Pista contó en 1160 competición, el porqué de su decisión y los pasos a seguir.