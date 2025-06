Nuevo caso de abigeato en Sierra Chica

Gustavo Lázaro, propietario del campo donde ocurrió el hecho, habló con la Unidad Móvil de LU32 y brindó más detalles de lo acontecido. Manifestó que esta clase de sucesos perjudican gravemente a los ganaderos y que es necesario que "las autoridades" se encarguen de tomas las medidas necesarias de prevención.