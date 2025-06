Bolívar: productores podrían judicializar la tasa vial ante el no cumplimiento del municipio

Foto: FM10

El titular de la Sociedad Rural de aquel distrito, ex jefe comunal y concejal, José Gabriel Erreca, se expresó en LU32 este martes, al filo de cumplirse el tiempo que le dieron a la comuna para que presente un plan de trabajo. Denuncian que no se cumple el umbral de inversión previsto por ordenanza.