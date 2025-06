Condena a CFK: ‘Es volver a creer en la división de poderes, la justicia está funcionando’

Foto: Reuters/Agustín Marcarian

Al aire de LU32, el concejal de Juntos por Olavarría Carlos Coscia se expresó respecto a la confirmación de la condena a la ex presidenta. “Es un ejemplo para todos”, dijo, y señaló que Argentina es un nuevo país ahora que “la Justicia está funcionando”.