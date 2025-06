Aprobaron la creación de la residencia para estudiantes rurales

Uno de los primeros proyectos de ordenanza aprobados en la sesión de este jueves, se originó en el Concejo Estudiantil hace un par de años y busca solucionar el tema del abandono de los estudios superiores por parte de los chicos y chicas de la zona. Brisa, la estudiante que lo redactó, emocionada, dialogó con la unidad móvil de LU32.